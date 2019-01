Schulting en Van Ruijven naar finale 500 meter

Suzanne Schulting heeft zich na haar gouden 1500 meter geplaatst voor de finale van de 500 meter op de Europese kampioenschappen shorttrack in Dordrecht. De sportvrouw van het jaar liet zich niet verrassen en plaatste haar schaats als tweede over de streep. Lara van Ruijven is er ook bij in de eindstrijd. Ze werd in haar halve finale overtuigend eerste en zag haar landgenoot Yara van Kerkhof (vijfde en laatste) de slag missen.

Schulting en Van Ruijven schaatsen later op zaterdag de finale van de 500 meter. In Dordrecht zijn de Poolse Natalia Maliszewska en de Italiaanse Martina Valcepina de concurrenten.