Schulting naar finale 1500 meter

Suzanne Schulting heeft zich op de Europese kampioenschappen shorttrack in Dordrecht overtuigend geplaatst voor de finale van de 1500 meter. De olympisch kampioene op de 1000 meter won haar halve finale probleemloos.

Yara van Kerkhof en Lara van Ruijven slaagden er niet in de A-finale te bereiken. Van Kerkhof eindigde als vierde in de eerste heat en Van Ruijven werd derde in de derde en laatste heat. Ze mogen als schrale troost de B-finale schaatsen. De finales van de 1500 meter zijn later zaterdag.

Bij de mannen wist geen van de Nederlanders een finaleplaats op de 1500 meter af te dwingen. Daan Breeuwsma, Dylan Hoogerwerf en Itzhak de Laat eindigden in de halve finales niet bij de eerste twee. Nederlands kampioen Breeuwsma gleed in zijn heat als vierde over de meet, Hoogerwerf werd zesde. De Laat kwam in zijn race ten val en was daardoor meteen kansloos.