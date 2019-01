Schulting valt, Van Ruijven brons op 500 meter

Voor Suzanne Schulting en Lara van Ruijven is de finale van de 500 meter op de Europese kampioenschappen shorttrack uitgedraaid op een teleurstelling. In Dordrecht kwam Schulting in de laatste ronde ten val terwijl de Friezin met Van Ruijven op koers lagen voor de eerste posities. Van Ruijven moest genoegen nemen met brons.

De Poolse Natalia Maliszewska profiteerde en veroverde de Europese titel. Het zilver ging naar de Italiaanse Martina Valcepina.

Eerder op zaterdag veroverde Schulting op 1500 meter het EK-goud. Een jaar na haar olympische titel was ze ook in Dordrecht de beste op die afstand.

In het algemene klassement staat Schulting op de eerste plaats met 42 punten. Maliszewska volgt met 34 en de Brit Elise Christie staat derde, samen met Valcepina (21 punten).