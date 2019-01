Toekomst Poels nog ongewis

Hoewel Wout Poels erg op zijn gemak is bij Team Sky, betekent dat niet automatisch dat zijn toekomst ook daar ligt. ,,Als ik het nu zou moeten zeggen, zou ik ervoor kiezen bij te tekenen. Door de gehele entourage, de basis die we hebben in Monaco waar alles tot in de puntjes is verzorgd, voel ik me erg prettig. Maar omdat mijn contract na dit seizoen afloopt, wil ik wel kijken welke andere wegen er voor me zijn”, zegt de Limburgse wielrenner, die sinds 2015 voor de Britse stal fietst.

De wielerploeg kondigde onlangs aan dat Sky aan het einde van dit jaar ophoudt als sponsor. Manager Dave Brailsford gaat op zoek naar een nieuwe financier. ,,Ik weet nog niet of de ploeg, als die doorgaat onder een andere naam, mij wil behouden. Misschien komt er wel een heel mooie andere kans voorbij. Ik vind het prima mijn werk te moeten doen voor renners als Chris Froome. Toch beland je een paar keer in je carrière op een punt dat je alle voors en tegen moet afwegen. Dat is dus nu, met een verbintenis die aan het eind van het jaar voorbij is.’’