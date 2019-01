Trucker Karginov uit Dakar Rally gezet

De organisatie van de Dakar Rally heeft de Russische vrachtwagenrijder Andrej Karginov uit de wedstrijd gezet. Karginov, winnaar van twee etappes bij de truckers en de nummer twee in het klassement, heeft in de vijfde etappe een toeschouwer aangereden is daarna niet gestopt om zich te bekommeren om de gewonde man.

De Rus reed tijdens de woestijnproef door Peru in de duinen op een groepje toeschouwers in. De meesten konden nog net op tijd wegspringen, maar een 60-jarige man uit Zuid-Afrika was te laat. De Rus reed met zijn robuuste Kamaz-truck over het been van de man, die zijn heup brak. Deelnemers zijn volgens de organisatie verplicht te stoppen als een toeschouwer is aangereden, maar Karginov raasde op volle snelheid verder in het zand.

Het slachtoffer kreeg later hulp van de medische dienst van de rally en werd per helikopter afgevoerd naar het ziekenhuis in Arequipa.