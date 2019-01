Alvarado pakt titel veldrijden bij beloften

Ceylin del Carmen Alvarado heeft in Huijbergen de Nederlandse titel veldrijden bij de beloften veroverd. De 20-jarige Rotterdamse reed in het tweede deel van de wedstrijd weg van de concurrentie en arriveerde solo aan de meet. Fleur Nagengast eindigde op gepaste afstand als tweede en won zilver. Het brons was voor Inge van der Heijden.

Alvarado maakte een week geleden nog indruk bij de elite door in Brussel de zevende cross om de DVV Trofee te winnen. Ze reed vrijwel van start tot finish alleen voorop. Vanwege haar leeftijd mocht ze op het NK nog niet meedoen bij de elite vrouwen.