Bertens en Haase de baan op in Melbourne

Kiki Bertens en Robin Haase komen op de eerste dag van de Australian Open gelijk in actie. Bertens begint het eerste grandslamtoernooi van het jaar tegen de Amerikaanse Alison Riske, Haase treft Guillermo Garcia-López uit Spanje. Andy Murray speelt maandag in Melbourne wellicht zijn laatste partij als prof.

Bertens begint vol ambities aan de Australian Open. De nummer 9 van de wereld sprak hardop uit dat ze voor de titel wil gaan. De 27-jarige tennisster speelt maandag de derde partij in de 1573 Arena. Het programma begint om 11.00 uur Australische tijd, 1 uur ’s nachts in Nederland. Haase komt in actie op baan 14. Na een vrouwenpartij stapt hij samen met Garcia-López de baan op.

In de Rod Laver Arena komen Maria Sjarapova, Rafael Nadal, Angelique Kerber en de titelverdedigers Caroline Wozniacki en Roger Federer in actie. Veel tennisliefhebbers zullen ook naar de Melbourne Arena kijken, qua grootte het derde stadion op het tennispark. Daar neemt Murray het op tegen Roberto Bautista Agut. De Schot, vijfvoudig finalist in Melbourne, onthulde vorige week op een emotionele persconferentie dat de Australian Open wellicht zijn laatste toernooi is. Murray wil vanwege aanhoudende heupklachten stoppen.