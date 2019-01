Boomstra verovert wereldtitel dammen

Het was een lange zit in de studio van RTV Drenthe in Assen, maar na acht partijen sneldammen kon uitdager Roel Boomstra eindelijk juichen. Hij veroverde de wereldtitel in een slopende tweekamp tegen de Russische titelverdediger Alexander Schwarzman.

Een barrage moest uitsluitsel brengen omdat er na de twaalf reguliere partijen geen winnaar was. De zege die Boomstra in de zesde ronde boekte, was niet voldoende. De reglementen schrijven voor dat er drie zeges nodig zijn voor de wereldtitel.

De barrage duurde nog langer dan gedacht, want na drie partijen rapid en drie partijen blitz was er nog steeds geen winnaar. Wel stond de 25-jarige Nederlander toen op 2-0 en had hij nog één overwinning nodig. Die greep hij in de tweede partij van de snelste vorm van dammen, het superblitz.

De 51-jarige Schwarzman onttroonde Boomstra vorig jaar in de Estse hoofdstad Tallinn als wereldkampioen. De Groningse grootmeester had die titel een jaar eerder veroverd in een tweekamp met landgenoot Jan Groenendijk. Als oud-kampioen had Boomstra het eerste recht om de heersende kampioen uit te dagen.

Boomstra was in de wolken met zijn titel. ,,Het ging fantastisch, het was een prachtige overwinning. Het was wel spannend in die laatste partij; ik zag de seconden wegtikken en dacht alleen maar, laat die vlag vallen”, zei hij op RTV Drenthe.

Verliezer Schwarzman toonde geen spoor van teleurstelling. Hij erkende dat Boomstra de beste was. ,,Heeft hij soms doping genomen? Ik heb hem nog nooit zo goed zien spelen als in deze barrage”, sprak de Russische grootmeester met gespeelde verbazing. ,,Hij verdient de titel.”