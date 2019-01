De Rooy tweede in langste etappe Dakar

Winnen lukte weer niet, maar trucker Gerard de Rooy eindigde zondag in de langste etappe van de Dakar Rally wel op het podium. De 38-jarige Brabander had in zijn Iveco 5 minuten en 45 seconden langer nodig dan Siarhei Viazovitsj uit Wit-Rusland voor de klassementsproef over 309 kilometer tussen Arequipa en San Juan de Marcona. De rit ging in totaal over ruim 800 kilometer. Omdat Viazovitsj onderweg mogelijk een zogeheten ‘waypoint’ heeft gemist, zou het kunnen dat De Rooy alsnog tot winnaar van de etappe wordt uitgeroepen.

Federico Villagra, de Argentijnse teamgenoot van De Rooy, eindigde als derde op 6.15. De Russen Dmitri Sotnikov en Edoeard Nikolajev werden in hun Kamaz-trucks respectievelijk vierde en vijfde.

In het klassement leidt Nikolajev, met ruim 10 minuten voorsprong op Sotnikov. De Rooy staat als nummer drie op 1 uur en 50 minuten van de leider.