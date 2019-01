Daan Breeuwsma is er bij de Europese kampioenschappen shorttrack in Dordrecht niet in geslaagd op het podium te eindigen op de 1000 meter. De Nederlander werd in de eindstrijd gediskwalificeerd.

De zege in Sportboulevard Dordrecht ging naar de Rus Semen Elistratov, voor Sandor Shaolin Liu. De Hongaar leidt, met de 3000 meter nog op het programma, voor zijn broertje Shaoang Liu. Het verschil tussen de twee shorttrackers is achttien punten.

Breeuwsma is elfde.