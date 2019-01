Giri slaat terug na slechte start

Schaker Anish Giri heeft zich hersteld van zijn slechte start op het internationale toernooi van Wijk aan Zee. De Nederlandse favoriet won in de tweede ronde van Vladimir Kramnik. Giri versloeg de oud-wereldkampioen uit Rusland met de zwarte stukken.

De 24-jarige Giri was de 81e editie van Tata Steel Chess begonnen met een nederlaag tegen een andere Rus, Ian Nepomniachtsji. De Nederlander moest zich zaterdag al na 26 zetten gewonnen geven. Giri herstelde zich echter knap en haalde een dag later na 42 zetten zijn eerste volle punt binnen, waarmee hij zich direct weer aansloot bij de top van de ranglijst.

Giri greep vorig jaar maar net naast de eindzege in Wijk aan Zee. Hij moest toen in een tiebreak om de winst buigen voor wereldkampioen Magnus Carlsen. De Noor begon nu met twee remises, tegen de Chinees Ding Liren en tegen Nepomniachtsji die met 1,5 punt de eerste plaats deelt met Viswanathan Anand uit India.

Jorden van Foreest, de tweede Nederlandse deelnemer en debutant in de A-groep, volgde het voorbeeld van Giri. De 19-jarige schaker verloor zaterdag van wereldtopper Anand, maar herstelde zich een dag later met een zege op de één jaar oudere Pool Jan-Krzysztof Duda. Van Foreest speelde met de zwarte stukken en kon na vijftig zetten zijn eerste zege vieren.

Zoals de laatste jaren gebruikelijk spelen de schakers tijdens Tata Steel Chess ook buiten Wijk aan Zee. Woensdag gaan ze voor de vijfde ronde naar Alkmaar (Theater De Vest), de tiende ronde is op 23 januari in de Pieterskerk in Leiden.