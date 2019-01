Griffin tart oude club met 44 punten

Blake Griffin heeft laten zien wat zijn vorige NBA-club Los Angeles Clippers kwijt is geraakt. De basketballer maakte 44 punten voor zijn nieuwe club Detroit Pistons in de onderlinge confrontatie in Los Angeles en leidde zijn ploeg naar de zege: 109-104.

Griffin speelde acht seizoenen voor de Clippers, maar werd begin vorig jaar overgedaan aan de Pistons. Hij kreeg zaterdag (plaatselijke tijd) de eerste kans om zijn oude fans te laten zien wat ze missen.

Denver Nuggets, de koploper in de Western Conference, liep tegen een nederlaag aan bij Phoenix Suns: 93-102. Dat was verrassend, want de Suns bungelen onderaan in de stand. De thuisploeg nam een vroege voorsprong en gaf die de rest van het duel niet meer uit handen. Kelly Oubre Jr. en Richaun Holmes waren gezamenlijk goed voor 40 punten.