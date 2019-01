Haase om tafel en op trainingsbaan met Federer

Robin Haase begint maandag aan de Australian Open en de laatste voorbereidingen trof hij zondagmiddag in de Rod Laver Arena, met niemand minder dan Roger Federer aan de overzijde. De 31-jarige Haase heeft inmiddels een goede band opgebouwd met de zes jaar oudere Federer, met wie hij aan de vooravond van het eerste grandslamtoernooi ook nog even om tafel moest.

Veertig minuten lang trainden Federer en Haase in het grootste tennisstadion van Melbourne. En dat deden ze recent ook al tijdens het off-season. Haase verbleef met de KNLTB voor een trainingskamp in Dubai en zocht Federer, die in Dubai een appartement heeft, twee keer op om te trainen.

,,Ik kreeg vorige week al een berichtje van de coach van Federer om te trainen in Melbourne. En toen bleek dat we maandag beiden tegen een rechtshandige speler zouden spelen, hebben we het definitief gemaakt. Roger kwam nog bijna te laat. Hij dacht dat we om 15.30 uur hadden afgesproken, maar het was 15.00 uur”, aldus Haase. ,,We dollen altijd wel wat. Dan weer in het Duits, dan weer in het Engels. We hebben een goede chemie samen.” Het oefenpotje eindigde in 3-3.

Na de training gingen Haase en Federer nog even in gesprek over actuele zaken. Haase is lid van de spelersraad en wilde de mening van Federer weleens horen. Zo is er discussie over het functioneren van voorzitter Chris Kermode, is er ontevredenheid over het deel van de omzet dat in de prijzenpot verdwijnt en zijn er de nodige veranderingen voor wat betreft de kalender: bijvoorbeeld het nieuwe formaat van de Davis Cup en de oprichting van de ATP Cup.

Zaterdag vergaderde Haase liefst zes uur met een aantal spelers van de spelersraad. ,,Ik heb zelf voor deze rol gekozen. Als het je te veel energie kost, moet je dat niet doen”, aldus de nummer 49 van de wereld. ,,Ik moet alleen zorgen dat ik er niet helemaal in verstrikt raak. Maar van praten met Federer krijg ik juist energie.”

Federer gaf Haase ook advies bij zijn keuze voor nieuw materiaal. ,,Ik was nieuwe rackets aan het proberen. Federer zei: ‘ga uit van je sterktes; je forehand en service'”, bekende Haase.

Haase treedt maandag op baan 14 aan tegen de Spanjaard Guillermo García-López, een van zijn betere vrienden in het circuit. In aanloop naar de Australian Open verloor Haase twee keer in de eerste ronde en zijn laatste zege in het hoofdtoernooi dateert van de US Open (augustus).

,,Ik ben in november en december vrij geweest en dat zegt mij dan ook niks. De uitslagen van eind vorig seizoen tellen eigenlijk al niet meer”, aldus Haase. ,,Toen worstelde ik wat met mijn fysiek. Maar na een vakantie en een trainingsperiode ben ik weer helemaal hersteld en fris.”