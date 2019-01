Herzog pakt Europese titel, Leerdam vierde

Vanessa Herzog heeft bij de EK sprint in Collalbo de Europese titel veroverd. De Oostenrijkse schaatsster reed op de afsluitende 1000 meter de derde tijd (1.15,89). Dat was ruim voldoende voor de eindzege in het algemeen klassement na vier afstanden. Herzog leidde vanaf de eerste manche zaterdag op de 500 meter.

Het EK-zilver was voor de Russin Daria Katsjanova, die zondag ook de tweede race op de 1000 meter op haar naam schreef (1.15,21). Haar landgenote Olga Fatkoelina eindigde als derde in de vierkamp.

Jutta Leerdam sloot haar EK-debuut af op de verdienstelijke vierde plaats. De 20-jarige schaatsster van Team IKO eindigde zondag opnieuw als tweede op de 1000 meter (1.15,76).

Sanneke de Neeling reed de vijfde tijd (1.16,53) en belandde daarmee op de vijfde plek in het eindklassement. Letitia de Jong, zesde op de 1000 meter in 1.17,57, kwam op de zesde plaats uit na vier races.