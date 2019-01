Herzog wint opnieuw, Leerdam blijft vierde

Vanessa Herzog heeft bij de EK sprint op de buitenbaan in Collalbo ook de tweede 500 meter gewonnen. De Oostenrijkse schaatsster finishte in een tijd van 37,62 seconden. Daarmee verstevigde de Europees kampioene op de 500 meter haar leidende positie in het klassement na drie afstanden.

Achter de Russinnen Olga Fatkoelina (38,05) en Daria Katsjanova (38,22) eindigde Jutta Leerdam op de vierde plek (38,45). Sanneke de Neeling reed de vijfde tijd (38,66) en Letitia de Jong belandde op de zesde plaats (38,80).

Herzog won zaterdag de 500 meter in 37,61. Op de 1000 meter, gewonnen door Katsjanova (1.15,79), stelde ze daarna teleur met de vijfde tijd (1.16,54). Leerdam daarentegen verraste met de tweede plaats, op slechts 0,03 seconde van de winnares.

Het 20-jarige talent van Team IKO bleef zondag vierde in het klassement, met een achterstand van 2,82 seconden op Herzog. Leerdam moet op de afsluitende 1000 meter ruim een seconde goedmaken op Katsjanova om EK-brons te behalen. De Jong (vijfde) en De Neeling (zesde) kunnen het podium normaal gesproken vergeten.