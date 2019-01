Kramer: één van mijn mooiste titels

Vertel Sven Kramer niet hoe hij een allroundtoernooi moet winnen. Als geen ander weet de Friese schaatsgrootmeester een vierkamp in zijn voordeel te beslissen. Zo ook op de buitenbaan in Collalbo. Patrick Roest (23) was misschien de favoriet, maar kwam op de afsluitende 10.000 meter fysiek en mentaal tekort om zijn negen jaar oudere kopman van diens tiende Europese titel af te houden.

,,Ik wil niet zeggen dat dit mijn mooiste Europese titel is. Daarmee zou ik andere kampioenschappen misschien tekort doen. Maar het is zeker wel één van mijn mooiste”, gaf Kramer glunderend toe bij de NOS.

Door aanhoudende rugklachten beleefde Kramer een moeizame eerste seizoenshelft. ,,Een maand geleden had ik niet durven denken dat ik hier de Europese titel zou prolongeren. Niet normaal eigenlijk. Ik wist niet dat ik dit nu al weer in mij heb.”

Kramer keek voldaan terug op zijn optreden op de 10.000 meter, de afstand die hij dit seizoen door zijn kwetsbare rug nog niet had gereden. Zijn tegenstander Roest moest 2,36 seconden goedmaken, maar bleek niet in staat om op het juiste moment toe te slaan. Pas in de laatste ronde gooide Roest alle remmen los, maar dat was te laat, al pakte hij nog wel met miniem verschil de ritzege.

Kramer nam vanaf het begin het initiatief en leek daarmee Roest min of meer te willen afbluffen. ,,De aanval is de beste verdediging, toch? Ik zag op het grote beeldscherm Patrick er nog wel aankomen in de laatste ronde. Hij reed op dat moment inderdaad harder, maar ik wist dat hij de titel niet meer kon pakken. Ik vond het eigenlijk wel prima zo met deze finish.”

Voor Kramer was de EK na zijn winnende race op de 1500 meter eigenlijk al geslaagd. ,,Ik was heel blij en opgelucht dat ik weer op dit niveau kon meedoen om de prijzen. Ik wist vooraf ook niet hoe de 10.000 meter zou verlopen. Mijn laatste race was vorig seizoen bij de WK allround in Amsterdam en die verliep niet best. Dus zo zelfverzekerd was ik niet. Maar in mijn loopbaan heb ik er al wel een stuk of vijftig gereden. Ik weet dus hoe je zo’n afstand moet aanpakken. Het ging best wel vlotjes eigenlijk.”