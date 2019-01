Kramer is Roest te snel af op 1500 meter

Schaatser Sven Kramer heeft bij de EK allround in Collalbo verrassend toegeslagen op de 1500 meter. De titelhouder versloeg klassementsleider Patrick Roest in de laatste rit met een verschil van bijna een halve seconde. Kramer zegevierde na een ijzersterke rit in een tijd van 1.45,91. Roest moest na een rommelige race genoegen nemen met de tweede tijd (1.46,40) en moest daardoor zijn leidende positie afstaan aan Kramer.

De Noor Sverre Lunde Pedersen, de nummer drie van het klassement, eindigde op de derde plaats met 1.46,65.

Op de afsluitende 10.000 meter, later op zondag, verdedigt Kramer een voorsprong van 2,36 seconden op Roest en van 5,40 seconden op Pedersen.

Roest begon met een marge van 0,13 seconde op nummer twee Kramer aan de schaatsmijl. Pedersen moest 0,20 seconde goedmaken op de klassementsleider, die vorig jaar bij de Winterspelen in Zuid-Korea nog olympisch zilver veroverde op de 1500 meter.

Op de buitenbaan in Collalbo, waar de weersomstandigheden redelijk goed zijn, nam Kramer vanaf de start het initiatief. Hij gebruikte de ploeterende Roest, die moeite leek te hebben om in het juiste ritme te komen, vooral in de laatste ronde na de wissel als gangmaker. De negenvoudige kampioen sprintte op het rechte stuk resoluut naar de toch wel onverwachte winst.

Roest (23) reed dit seizoen al twee prima races op de 10.000 meter. Begin november won hij de wereldbekerkwalificatie in Heerenveen (12.47,89, persoonlijk record). Bij de NK afstanden eindigde de boerenzoon uit Lekkerkerk als tweede (12.50,86). Kramer kwam dit seizoen uit voorzorg nog niet uit op de langste afstand. Hij wilde zijn kwetsbare rug niet onnodig belasten. In Collalbo kan hij zondagmiddag een ultieme aanval van zijn negen jaar jongere ploeggenoot Roest verwachten.