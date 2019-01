Loeb wint langste etappe Dakar Rally

De Franse autocoureur Sébastien Loeb heeft de langste etappe van deze Dakar Rally op zijn naam geschreven. De negenvoudig wereldkampioen rallyrijden legde de klassementsproef over 309 kilometer tussen Arequipa en San Juan de Marcona het snelste af in zijn Peugeot. Een dag na de rustdag moesten de deelnemers in totaal ruim 800 kilometer afleggen.

Loeb was 2 minuten en 17 seconden sneller dan Nasser Al-Attiyah, de leider in het klassement. De Toyota-coureur uit Qatar heeft nog wel altijd een ruime voorsprong van bijna 38 minuten op zijn Franse rivaal, die eerder al de tweede en vijfde etappe won. Stéphane Peterhansel, landgenoot van Loeb, verloor bijna 19 minuten en zakte naar de derde plek in het klassement.

Bij de motoren greep Pablo Quintanilla de macht. De Chileen won op zijn Husqvarna de zesde etappe en nam tevens de leiding in het klassement over van de Amerikaan Ricky Brabec.