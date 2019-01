Otter: Schulting in finale fenomenaal

Jeroen Otter was zondag in de finale over 3000 meter bij de Europese kampioenschappen shorttrack onder de indruk van Suzanne Schulting. De 21-jarige Friezin reed vijf ronden voor het einde met groot vertoon van macht weg bij de concurrentie. ,,Ze was fenomenaal”, zei de coach, die vindt dat Schulting zich nu echt heeft bewezen als beste rijdster.

Schulting was tot het EK vooral succesvol op individuele nummers. Een titeltoernooi stond nog niet achter haar naam. ,,Na de 1500 en 500 meter was voor mij wel duidelijk dat Suzanne de beste was. Aan de andere kant is het ook altijd de vraag wat spanning met mensen doet”, aldus coach Otter, die Schulting zondag op de 1000 meter in de fout zag gaan. De diskwalificatie van de olympisch kampioene had geen gevolgen. ,,Ze kwam nu weg met de fout die ze maakte. Hopelijk was het eens maar nooit weer. Ze begon na die afstand direct te rekenen en wist precies hoe de situatie in het klassement was. Ze heeft het goed doorstaan.”