Roest: ik ben een beetje dom geweest

Schaatser Patrick Roest besefte na zijn ,,onhandig” ingedeelde rit op de 10.000 meter tegen ploeggenoot Sven Kramer dat hij de Europese allroundtitel misschien wel had laten liggen. ,,Voor mijn gevoel had ik de benen er niet voor. In de slotfase bleek ik toch nog energie over te hebben en kon ik Sven alsnog inhalen. Ik ging technisch ook beter schaatsen. Mijn versnelling kwam echter te laat. Ik ben een beetje dom geweest.”

Roest moest voor de titel in Collalbo 2,36 seconden goedmaken op Kramer, maar reed vrijwel de hele race achter zijn kopman aan. De titelhouder zag tot zijn verbazing Roest op het laatste rechte stuk ineens voorbij komen en zette daardoor voor de zekerheid toch nog even aan. Het verschil, in het voordeel van Roest, was minimaal: 0,43 seconde.

,,Ik wilde niet uit elkaar ploffen in de laatste ronde”, zei Roest bij de NOS. ,,Daardoor heb ik te bang en angstig gereden. Dit is een wijze les geweest. Ik moet voortaan wat minder vaak naar mijn gevoel luisteren.”