Schulting: best heftig weekje

Suzanne Schulting beleefde een week van uitersten. Woensdag was de uitvaart van haar oma en een dag later kreeg ze te horen dat Sjinkie Knegt met ernstige brandwonden in het ziekenhuis lag. Winst van de Europese titel zorgde ervoor dat de shorttrackster alsnog een lach op haar gezicht kon toveren.

,,Het was best een heftig weekje. Het ware rake klappen die ik kreeg. Ik heb ze om weten te zetten in kracht”, aldus Schulting in Sportboulevard Dordrecht. ,,Ik heb het hele seizoen uitgesproken dat ik Europees kampioen wilde worden. De druk was enorm, al legde ik die mezelf ook op. Ik weet goed wat ik moet doen om te behalen wat ik wil behalen. Ik heb laten zien dat ik tot de wereldtop behoor.”