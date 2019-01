Schulting loopt finale op 1000 meter mis

Suzanne Schulting is er bij de Europese kampioenschappen shorttrack in Dordrecht niet in geslaagd zich te kwalificeren voor de finale van de 1000 meter. De 21-jarige Friezin eindigde in de eerste halve eindstrijd als tweede achter de Britse Elise Christie. Schulting had volgens de wedstrijdleiding echter een fout begaan en kreeg daarvoor een ‘penalty’.

Christie is een belangrijke concurrente voor Schulting voor de eindzege. Later op zondag is de afsluitende superfinale over 3000 meter.

Lara van Ruijven eindigde in de tweede halve finale als eerste en mag daardoor wel meedoen aan de finale op de 1000 meter. Yara van Kerkhof finishte als vierde en moet genoegen nemen met een plaats in de B-finale.

Bij de mannen kwalificeerde Daan Breeuwsma zich voor de eindstrijd op de kilometer. Itzhak de Laat en Dylan Hoogerwerf waren al voor de halve finales uitgeschakeld op deze afstand.