Schulting zakt naar tweede plek in klassement

Suzanne Schulting begint de afsluitende 3000 meter bij de Europese kampioenschappen in Dordrecht als nummer twee van het klassement. De 21-jarige shorttrackster gaf haar leidende positie zondag uit handen. Schulting werd in de halve eindstrijd van de 1000 meter gediskwalificeerd en kreeg er daardoor geen punten bij.

Sofia Prosvirnova was in de finale van de kilometer de beste. De Russische leidt nu in de tussenstand met 52 punten. Schulting, die zaterdag de 1500 meter op haar naam schreef, heeft 42 punten. De Britse Elise Christie, derde op de 1000 meter, en de Poolse Natalia Maliszewska hebben allebei 34 punten.

Lara van Ruijven eindigde zondag in de eindstrijd van de 1000 meter als vierde en staat in het klassement nu zesde met 21 punten.