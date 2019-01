Tiende Europese titel Kramer, zilver Roest

Sven Kramer (32) heeft voor de tiende keer de Europese titel allround veroverd. De Friese schaatser van Team Jumbo-Visma liet zich in Collalbo op de afsluitende 10.000 meter niet verrassen door zijn negen jaar jongere ploeggenoot Patrick Roest, de nummer twee van het klassement.

In de laatste rit op de Italiaanse baan reed Roest nog wel de winnende tijd: 13.26,45. Zijn tegenstander Kramer, die 2,36 seconden mocht verliezen op zijn naaste belager, finishte in 13.26,88. Roest reed de hele rit achter zijn kopman aan, maar met een ultieme versnelling wist hij op het laatste rechte stuk alsnog de ritzege te pakken.

Achter Roest pakte de Noor Sverre Lunde Pedersen EK-brons.

Kramer veroverde zijn eerste Europese titel allround in 2007, eveneens in Collalbo. Hij won dit weekeinde twee afstanden (1500 en 5000 meter) op de Italiaanse buitenbaan.

Coach Jac Orie legde voor het titelduel tussen Kramer en Roest de afgesproken tactiek uit: de eerste vijftien ronden vlak rijden zonder elkaar te kraken en daarna rijden voor wat je waard bent. Kramer bleek meer fysieke inhoud te hebben, al kwam het eindsprintje van de opnieuw slordige rijdende Roest voor iedereen nog wel onverwacht.

Kramer werd na een moeizaam voorseizoen, waarin hij door aanhoudende rugproblemen veel races moest afzeggen, hier en daar al min of meer afgeschreven. Hoewel de Friese grootmeester zich doorgaans weinig aantrekt van de buitenwereld, reageerde hij in de aanloop naar de EK allround toch een tikje ge├»rriteerd op alle verhalen dat het einde van zijn tijdperk nabij zou zijn. ,,Typisch Nederlands om topsporters snel af te serveren”, betoogde hij in zijn column in De Telegraaf.

Kramer benadrukte nog maar eens dat hij zeker tot de WK afstanden in februari 2020 in Salt Lake City wil doorgaan, mits zijn rug het houdt natuurlijk. Voor dit seizoen is de wereldtitel op de 5000 meter komende maand in Inzell zijn hoofddoel. Met Roest heeft hij zich ook al geplaatst voor de WK allround, begin maart in Calgary.