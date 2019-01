Bertens begint goed aan Australian Open

Kiki Bertens is goed begonnen aan de Australian Open. De nummer 9 van de wereld versloeg in haar eerste partij in Melbourne de Amerikaanse Alison Riske met duidelijke cijfers: 6-3 6-3.

Bertens stond in de hele wedstrijd geen servicegame af en brak haar tegenstandster drie keer. Bij een 4-3-voorsprong in de tweede set sloeg Bertens op breakpoint tegen een ace op haar tweede service. Na een uur en zes minuten had ze haar derde zege op Riske binnen. Ze versloeg de nummer 56 van de wereld in 2017 in Neurenberg en in 2013 in Toronto.

Vorig jaar haalde Bertens de laatste 32 in Melbourne, wat tevens haar beste resultaat is op de Australian Open. Om opnieuw de derde ronde te bereiken, moet Bertens Anastasija Pavljoetsjenkova verslaan. De Russin versloeg Monica Puig uit Puerto Rico met 6-4 6-3.