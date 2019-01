Haase in tweede ronde tegen Berdych

Tomas Berdych is de tegenstander van Robin Haase in de tweede ronde van de Australian Open. De 33-jarige Tsjech was in zijn eerste partij in Melbourne veel te sterk voor de als dertiende geplaatste Brit Kyle Edmund: 6-3 6-0 7-5.

De 24-jarige Edmund bood alleen in de derde set enige tegenstand. Hij reikte vorig jaar nog tot de halve finale van de Australian Open.

Berdych is na een reeks blessures afgezakt naar de 57e positie van de wereldranglijst. Vier jaar geleden mocht hij zich nog de nummer vier van de wereld noemen.

Haase overleefde voor het eerst sinds 2011 de eerste ronde van de eerste grandslam van het seizoen. De enige Nederlander in het mannentoernooi was in drie sets te sterk voor de Spanjaard Guillermo García-López (7-5 6-4 7-5).