Murray verliest mogelijk laatste wedstrijd

Andy Murray heeft mogelijk zijn allerlaatste wedstrijd van een prachtige loopbaan verloren. De voormalige nummer één van de wereldranglijst werd al in de eerste ronde van de Australian Open uitgeschakeld door de Spanjaard Roberto Bautista Agut: 4-6 4-6 7-6 (5) 7-6 (4) 2-6.

De 31-jarige Murray vocht voor wat hij waard was, aangevuurd door het Australische publiek. Maar hij bewoog soms moeizaam over de baan en had af en toe zichtbaar last van zijn gekwetste heup, die hem al ruim een jaar zwaar in de steek laat. Murray leek geslagen toen hij na twee verloren sets een servicebeurt moest inleveren. Maar hij knokte zich onder luid applaus toch naar een vierde set, die hij eveneens na een tiebreak won.

Aan het bewonderenswaardige verzet van Murray, afgezakt naar de 229e positie van de wereldranglijst, kwam een einde toen hij al vroeg in de vijfde set zijn servicebeurt verloor. De als 22e geplaatste Bautista Agut kende geen genade meer en stelde een plaats in de tweede ronde veilig.