De Spaanse tennisser Rafael Nadal is een ronde verder in de Australian Open. Hij won zijn eerste wedstrijd in de Rod Laver Arena in Melbourne van de thuisspelende James Duckworth. Na twee uur en een kwartier spelen en drie sets stapte Nadal winnend van het veld: 6-4 6-3 7-5.

Nadal treft in de tweede ronde de winnaar van het duel tussen de Duitser Jan-Lennard Struff en de Australiƫr Matthew Ebden.