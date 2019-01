Peterhansel pakt etappezege Dakar

Autocoureur Stéphane Peterhansel heeft de zevende etappe in de Dakar Rally in Peru op zijn naam geschreven. De Fransman bleef in zijn Mini de Spanjaarden Nani Roma en Carlos Sainz (beiden ook Mini) voor. Nasser Al-Attiyah eindigde als vierde. Hoewel de Toyotarijder uit Qatar bijna twaalf minuten toegaf op Peterhansel, blijft hij leider in het algemeen klassement.

Bernhard ten Brinke kwam als negende binnen. Hij moest 25 minuten en 45 seconden toegeven op Peterhansel. Sébastian Loeb was de grote verliezer in de etappe. De Fransman was de snelste bij de eerste tijdmeting, maar verloor bijna veertig minuten door een defect aan zijn auto. Hij wist zijn tijdverlies terug te brengen tot ruim 28 minuten en finishte als elfde.

De etappezege bij de motoren ging naar Sam Sunderland. De Britse KTM-rijder bleef de Chileen Jose Ignacio Cornejo Florimo een kleine twee minuten voor. Ricky Brabec moest zes en een halve minuut toegeven. Hij blijft leider in het algemeen klassement.