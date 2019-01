Schaker Anish Giri heeft in de derde ronde van het internationale toernooi in Wijk aan Zee remise gespeeld. Dat deed hij tegen Sjakhrijar Mamedjarov uit Azerbeidzjan. De 24-jarige Nederlandse favoriet was het evenement begonnen met een nederlaag tegen de Rus Ian Nepomniachtsji. Vervolgens herstelde hij zich door te winnen van een andere Rus, oud-wereldkampioen Vladimir Kramnik.