Service leidt tot tevredenheid bij Bertens

Kiki Bertens maakte in haar eerste optreden in Melbourne indruk met haar service. Ze noteerde in negen servicegames, die ze allemaal won, liefst tien aces.

De statistieken na afloop van haar zege op Alison Riske (6-3 6-3) waren indrukwekkend, had ook Bertens zelf gezien. ,,Het was lastig met de wind en als je dan tien aces slaat en nul dubbele fouten, dan zit het volgens mij wel goed”, zei ze. ,,Het is nu echt een van de wapens die ik heb.”

In de tweede set kreeg Bertens één breakpoint tegen en dat werkte ze weg, nota bene met een tweede service. ,,Ik raakte hem totaal verkeerd, de bal kwam op mijn frame”, bekende Bertens. ,,Op een beter moment kon dat niet gebeuren.”