Maria Sjarapova heeft haar wedstrijd in de eerste ronde van de Australian Open met speels gemak gewonnen. In de Rod Laver Arena versloeg ze tennisster Harriet Dart in twee sets: 6-0 6-0.

De Britse qualifier was niet opgewassen tegen het tennisgeweld van de voormalige nummer één van de wereld. Na ruim een uur spelen was het klaar.

Sjarapova won de Australian Open in 2008. In de volgende ronde treft ze Rebecca Peterson. De Zweedse tennisster versloeg Sorana Cirstea uit Roemenië: 6-4 6-1.