Tennisser John Isner is al in de eerste ronde van de Australian Open uitgeschakeld. De als negende geplaatste Amerikaan liet zich verrassen door zijn landgenoot Reilly Opelka: 6-7 (4) 6-7 (6) 7-6 (4) 6-7 (5).

De 33-jarige Isner, vorig jaar nog halve finalist op Wimbledon, ging vorig jaar in Melbourne ook al in de eerste ronde onderuit. Hij was toen niet opgewassen tegen de Australiƫr Matthew Ebden.

De 21-jarige Opelka stuit in de tweede ronde op de Italiaan Thomas Fabbiano.