Buemi blijft reserve in team Verstappen

Het Formule 1-team van Red Bull heeft voor komend seizoen de Zwitserse autocoureur Sébastien Buemi aangewezen als reserve voor de wedstrijdrijders Max Verstappen en Pierre Gasly. De 31-jarige coureur vervult die rol bij Red Bull voor het achtste jaar op rij.

Buemi bivakkeert al elf jaar in de renstal van de Oostenrijkse energiedrankgigant. Hij racete tussen 2009 en 2011 in de Formule 1 voor Toro Rosso, het opleidingsteam van Red Bull. Tot een promotie naar het topteam kwam het niet. Zijn positie als test- en reserverijder is al die jaren erna onbetwist gebleven.

Buemi maakt overigens genoeg kilometers in andere raceklassen. Hij is actief in het WK langeafstandsracen (Endurance) en de Formule E (elektrische sportauto’s). De Zwitser won vorig jaar samen met Fernando Alonso en Kazuki Nakajima de 24 uur van Le Mans en veroverde in 2016 de titel in de Formule E.