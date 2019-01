De Rooy blijft derde in Dakar Rally

Trucker Gerard de Rooy heeft in Peru zijn positie in het klassement van de Dakar Rally nauwelijks kunnen verbeteren. De Brabander eindigde als derde in de achtste etappe, op ruim 25 minuten van Dmitri Sotnikov.

De Russische Kamaz-coureur is de nieuwe leider in de algemene rangschikking, met een voorsprong van 26.49 minuten op zijn land- en teamgenoot Edoeard Nikolajev, die naar de tweede plaats zakte. De Rus eindigde na een proef van 360 kilometer tussen San Juan de Marcona en Pisco op de vijfde plek, op bijna een uur van Sotnikov.

Nikolajev stond bijna een uur vast in het rulle duinzand. Ook De Rooy viel even stil, maar mede dankzij wat hulp van zijn teamgenoot Federico Villagra kon hij zijn weg na een kwartiertje vervolgen. In het klassement liep De Rooy in op Nikolajev, maar groeide zijn achterstand op Sotnikov naar ruim 1 uur. De Nederlander won de zesde en de zevende etappe.

Bij de auto’s bleef Nasser Al-Attiyah aan leiding. De Toyota-coureur uit Qatar eindigde achter de Fransman Sébastien Loeb als tweede. Zijn achterstand op de winnaar bedroeg 7.27 minuten. Al-Attiyah heeft in het klassement een marge van ruim drie kwartier op nummer twee Nani Roma uit Spanje. Loeb, derde in het klassement, boekte zijn vierde etappezege.

Bernhard ten Brinke kwam door zware pech stil te staan. De nummer negen van het klassement meldde een kapotte versnellingsbak en een defecte motor van zijn Toyota.

Bij de motoren zegevierde de Oostenrijker Matthias Walkner. De KTM-coureur van Red Bull had een voorsprong van 45 seconden op Pablo Quintanilla uit Chili. De Australiër Toby Price, die op 1.13 als derde eindigde, nam in het klassement de leiding over van Ricky Brabec. De Amerikaan moest door motorpech de strijd staken.