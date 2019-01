Ricky Brabec, de Amerikaanse leider bij de motoren, heeft dinsdag in de achtste etappe de Dakar Rally met pech verlaten. Na 56 km kon hij niet meer verder vanwege een motorbreuk.

Brabec was bezig aan een sterke rally in Peru. Hij won de vierde etappe en pakte toen de leiding in het algemeen klassement. In de zesde rit raakte hij zijn koppositie kwijt, maar maandag nam hij de leiding weer over.

Vorig jaar moest Brabec in de tiende rit opgeven, eveneens met een kapotte motor.