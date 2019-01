Verlies waterpolosters na slechte start

De Nederlandse waterpolovrouwen hebben ook de tweede poulewedstrijd deze maand in de World League verloren. Oranje was in Triëst niet opgewassen tegen Italië: 9-6. De ploeg van bondscoach Arno Havenga moest afgelopen zaterdag in Den Haag buigen voor Hongarije: 13-14, na strafworpen.

Nederland had in en tegen Italië een slechte start. Na de eerste periode leidde de thuisploeg met 4-0. Daarna was Oranje gelijkwaardig en soms zelfs beter dan Italië. De zwakke openingsfase brak Nederland echter op. De andere periodestanden waren: 2-2, 1-2 en 2-2.