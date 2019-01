Waarschuwing Nuis wegens EK-gedrag

Kjeld Nuis heeft van de Nederlandse schaatsbond KNSB een officiële waarschuwing gekregen wegens zijn gedrag ten opzichte van een scheidsrechter bij de EK sprint in Collalbo. De tweevoudig olympisch kampioen viel afgelopen vrijdag nogal uit tegen de Nederlandse arbiter Berri de Jonge nadat hij was gediskwalificeerd wegens het afsnijden van een bocht.

De boze Nuis pakte na de strafmaatregel de official bij zijn arm, schudde hem demonstratief de hand en pakte zijn accreditatiekaart om zijn naam te lezen. Hij bood later excuses aan voor zijn handtastelijke gedrag, maar bleef erbij dat de beslissing tegen hem onterecht was.

In een brief aan Nuis heeft technisch directeur Remy de Wit van de KNSB laten weten dat hij het gedrag van de schaatser van Team Jumbo-Visma afkeurt. ,,Onbehoorlijk en onaanvaardbaar”, oordeelde De Wit. Indien het nog een keer voorkomt, zal de KNSB maatregelen nemen, deelde hij mee.

De Wit was zelf in Collalbo aanwezig. Naar aanleiding van het incident voerde hij in Italië al diverse gesprekken met betrokkenen, onder wie coach Jac Orie.