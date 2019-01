Als vijfde geplaatste Anderson uitgeschakeld

De Zuid-Afrikaanse tennisser Kevin Anderson is uitgeschakeld in de tweede ronde van de Australian Open. De als vijfde geplaatste speler verloor in vier sets van de Amerikaan Frances Tiafoe: 6-4 4-6 4-6 5-7. Hij is na de Amerikaan John Isner de tweede speler uit de top tien van de wereld die vroegtijdig het enkelspel in het grandslamtoernooi van Melbourne moet verlaten.

Anderson, vorig jaar finalist op Wimbledon, oogde niet topfit en nam ook halverwege de partij een medische time-out. Tiafoe is de nummer 39 van de wereld. Hij schreeuwde het uit van vreugde na het verzilveren van het wedstrijdpunt. ,,Deze zege betekent veel voor mij, ik heb vorig jaar drie keer van Kevin verloren. Ik hunker naar een nog veel langer verblijf hier”, zei Tiafoe, die in de derde ronde stuit op de Italiaan Andreas Seppi.