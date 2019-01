Bertens blijft steken in tweede ronde

Kiki Bertens is uitgeschakeld in de tweede ronde van de Australian Open. De nummer 9 van de wereld moest in een spannende driesetter buigen voor de Russin Anastasija Pavljoetsjenkova. Het werd 3-6 6-3 6-3 voor de mondiale nummer 44.

Bertens liep in de Margaret Court Arena snel uit naar een 5-1 voorsprong. Ze haalde een hoog niveau en Pavljoetsjenkova maakte veel onnodige fouten: negentien in totaal in de eerste set. De Russin kwam van 5-1 nog terug tot 5-3, maar met een aantal goede services haalde Bertens, met de nodige moeite, toch de eerste set binnen.

Pavljoetsjenkova bleef echter met veel risico spelen en zag dat beloond worden. In de tweede set liep zij uit naar een 3-0-voorsprong en ze bracht Bertens aan het twijfelen. Ze zorgde voor veel druk in de servicegames van Bertens, die niet zo dominant was met haar opslag als in haar voorgaande partijen dit jaar: slechts zeven aces.

In de beslissende set werd Bertens direct gebroken, maar met het nodige fortuin (een netbal en een challenge die in haar voordeel uitpakte) richtte ze zich toch weer op. Bertens zocht met regelmaat het net op, maar werd keer op keer gepasseerd door Pavljoetsjenkova, die over krachtige groundstrokes beschikt. Bij 5-3 benutte Pavljoetsjenkova, na een uur en 48 minuten, haar eerste wedstrijdpunt.

Vorig jaar haalde Bertens de derde ronde op het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Ze verloor toen van de uiteindelijke winnares Caroline Wozniacki uit Denemarken.

Pavljoetsjenkova haalde in 2017 de kwartfinales in Melbourne. Zij speelt in de volgende ronde tegen Aliaksandra Sasnovitsj uit Wit-Rusland.