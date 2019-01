Bertens: Ik had haar waar ik haar wilde

Kiki Bertens begon voortvarend aan haar tweederondepartij op de Australian Open tegen Anastasia Pavljoetsjenkova. Ze nam snel een 5-1-voorsprong, maar zag de zege naar eigen zeggen langzaam maar zeker uit haar handen glippen.

,,Zij speelde niet goed in het begin en ik had haar waar ik haar hebben wilde”, zei Bertens na haar nederlaag (6-3 3-6 3-6). ,,Ik heb echt alles geprobeerd, maar het was niet genoeg. Na de eerste set merkte ik dat zij beter ging spelen en de ballen er bij haar beter op kwamen te zitten.”

Bertens verloor de regie en zag toen hoe de agressief spelende Russin steeds minder fouten ging maken. ,,Het was steeds lastiger om haar pijn te doen en dat heeft zij gewoon heel goed gedaan. Ik kon haar niet meer onder druk zetten. Misschien had ik haar iets meer moeten ontregelen, al is dat lastig op deze baan. Als ik het net opzocht, werd ik vaak gepasseerd.”

De uitschakeling zorgde voor grote teleurstelling bij Bertens, die voorafgaand aan het toernooi had uitgesproken voor de titel te willen strijden. ,,Ik had op veel meer gehoopt, maar we gaan weer door. Ik ga nu zo snel mogelijk naar huis om weer keihard te gaan trainen op de dingen die hier niet goed zijn gegaan”, aldus Bertens. ,,Ik heb nog niet veel met Raemon gesproken, maar we hebben nog een lange vlucht voor de boeg om dat te doen.”

Haar volgende stop is Rusland, waar ze deelneemt aan het indoortoernooi van Sint-Petersburg. Dat toernooi wordt gevolgd door de Fed Cup-ontmoeting met Canada (9 en 10 februari), maar die laat Bertens schieten. ,,Na Sint-Petersburg ga ik twee grote toernooien spelen in Doha en Dubai”, aldus Bertens. ,,De deur voor de Fed Cup zit voor de eerste ontmoeting echt dicht. Omdat het indoor is past het helaas niet in mijn schema.”