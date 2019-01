Bevin sprint naar dagzege Down Under

De Nieuw-Zeelander Patrick Bevin heeft de tweede etappe van de Australische rittenkoers Tour Down Under op zijn naam gezet. De renner van CCC won de rit over 122 kilometer van Norwood naar Angaston in de massasprint en troefde de grote kanonnen af. De Australiër Caleb Ewan finishte als tweede, de Slowaak Peter Sagan reed als derde over de meet. Danny van Poppel eindigde als vierde.

Een grote valpartij in de laatste kilometer ontsierde de finale. Er bleef een betrekkelijk kleine groep over die op volle snelheid naar de finishlijn fietste. Bevin bleek over het sterkste eindschot te beschikken. Hij nam door zijn zege de leiderstrui over van de Italiaan Elia Viviani, die naar de tweede plaats terugviel met een achterstand van 5 seconden.

De Tour Down Under is de eerste rittenkoers van dit jaar uit de WorldTour. De derde etappe op donderdag voert het peloton over 146 kilometer van Lobethal naar Uraida.