Federer in drie sets naar derde ronde

Roger Federer heeft zich met succes door de tweede ronde van de Australian Open gewerkt. De titelverdediger uit Zwitserland rekende in de drie sets af met de Britse qualifier Daniel Evans: 7-6 (5) 7-6 (3) 5-3.

De 37-jarige Federer had vooral te maken met een tegenstander die zich vastbeet in de partij en absoluut weigerde te worden weggespeeld. Evans, de nummer 190 van de wereld, hield twee sets redelijk gelijke tred, maar boog in de derde voor de twintigvoudig grandslamwinnaar.

De Zwitserse tennisgrootheid gaat voor zijn zevende titel in Melbourne en zijn honderdste in totaal.