Nadal eenvoudig langs Ebden

Rafael Nadal heeft op de Australian Open opnieuw een thuisspeler uitgeschakeld. Na James Duckworth (6-4 6-3 7-5) te hebben verslagen, was de als tweede geplaatste Spanjaard in de tweede ronde in drie sets te goed voor Matthew Ebden, de nummer 47 van de wereld. In de Rod Laver Arena werd het 6-3 6-2 6-2. De partij duurde nog geen twee uur.

In de derde ronde stuit Nadal mogelijk weer op een Australiër. Alex de Minaur moet dan in de tweede ronde wel zien af te rekenen met de Zwitser Henri Laaksonen.

Nadal won de Australian Open één keer, in 2009. Vorig jaar gaf hij in de kwartfinales op met een blessure.