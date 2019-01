Sjarapova na zege op Zweedse tegen Wozniacki

In de derde ronde van de Australian Open staan twee oud-winnaressen tegenover elkaar. Maria Sjarapova, die het toernooi in 2008 op haar naam schreef, won woensdag eenvoudig van de Zweedse Rebecca Peterson: 6-2 6-1. De Russische speelt vrijdag tegen de Deense Caroline Wozniacki, die titelverdediger is in Melbourne. Wozniacki, de nummer drie van de wereld, rekende in de tweede ronde ook af met een Zweedse tennisster, Johanna Larsson (6-1 6-3).

Sjarapova bereikte na haar toernooizege van tien jaar geleden nog twee keer de finale van de Australian Open, in 2012 en 2015. Beide keren verloor ze.