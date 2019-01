Solide opening Luiten in Abu Dhabi

Golfer Joost Luiten is 2019 begonnen met een solide openingsronde in het Abu Dhabi Championship. De Rotterdammer noteerde 69 slagen op de golfbaan in het Arabische emiraat. Met die score van drie onder par neemt hij in de eerste ronde voorlopig de gedeelde elfde plaats in.

De Ier Shane Lowry is de leider in de tussenstand. Hij schreef tien birdies op zijn kaart en evenaarde met zijn score van 62 slagen (-10) het baanrecord. Luiten maakte vijf birdies en één bogey.

Het toernooi in Abu Dhabi maakt deel uit van de Rolex Series. Het prijzengeld van dit toernooi van de Europese Tour bedraagt 7 miljoen dollar.