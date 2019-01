De Rooy viert rentree Dakar op podium

Trucker Gerard de Rooy heeft zijn rentree in de Dakar Rally gevierd met een podiumplek. De Brabander eindigde in zijn veertiende deelname aan de beruchte woestijnrally als derde. Hij moest in zijn Iveco de Russen Edoeard Nikolajev en Dmitri Sotnikov voor zich dulden in de eindstand. Nikolajev won in zijn robuuste Kamaz voor de derde keer op rij de wedstrijd bij de vrachtwagens en de vierde keer in totaal.

Ton van Genugten, uit het Iveco-team van De Rooy, zegevierde in de tiende en laatste etappe, een proef over 112 kilometer van Pisco naar hoofdstad Lima. De Rooy eindigde als vijfde, net voor eindwinnaar Nikolajev.

De transportondernemer uit Oss kon zich in de rally, die in zijn geheel door Peru ging, niet echt mengen in de strijd om de eerste plaats. Daarvoor raakte de routinier in de eerste week al op te grote achterstand. Het tweede deel van de rally verliep beter en leverde nog twee keer dagsucces op, maar de kloof met Nikolajev was te groot. De Rus had meer dan anderhalf uur voorsprong op de Nederlander, die vorig jaar ontbrak in Dakar.

,,Het is niet de podiumplaats waar we op hoopten, maar het is en blijft een podiumplaats”, zei De Rooy aan de finish. Hij won in het verleden de rally twee keer (2012 en 2016) en eindigde dit jaar voor de vierde keer als derde. ,,Bij Kamaz vallen er twee trucks uit, Nikolajev heeft ook een uur vastgezeten in de duinen. Alles was mogelijk en niemand is zonder kleerscheuren aan de finish geraakt. Alleen hadden wij iets meer kleerscheuren dan zij en dat is jammer.”

De Rooy verloor de rally feitelijk in de derde etappe, toen hij vast kwam te staan op een duin en het stuur van zijn truck brak. Dat kostte hem de anderhalf uur die hij uiteindelijk toegaf in de eindstand op Nikolajev.