Halep ontsnapt aan uitschakeling

Simona Halep is op de Australian Open ontsnapt aan uitschakeling. De nummer 1 van de wereld kwam in de tweede ronde tegen Sofia Kenin in de beslissende set met 4-2 achter te staan, maar knokte zich alsnog naar de winst: 6-3 6-7 (5) 6-4.

De Roemeense tennisster bereikte vorig jaar de finale in Melbourne, waarin ze moest buigen voor Caroline Wozniacki. Op Roland Garros pakte ze enkele maanden later alsnog haar eerste grandslamtitel, na drie verloren finales. De aanvoerster van de wereldranglijst moest vanwege een rugblessure haar seizoen voortijdig beëindigen.

Halep treft in de derde ronde de Amerikaanse veterane Venus Williams. De tweevoudig finaliste in Melbourne (2003 en 2017) verloor de tweede set van de Française Alizé Cornet, maar won daarna zes games op rij: 6-3 4-6 6-0.