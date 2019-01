Hewitt klaar met bedreigingen Tomic

Lleyton Hewitt is de afgelopen anderhalf jaar meerdere keren bedreigd door Bernard Tomic. Dat zei de captain van het Australische Davis Cup-team donderdag in Melbourne, waar hij op de Australian Open in de eerste ronde van het mannendubbelspel verloor van de Nederlander Wesley Koolhof.

Tomic, de nummer 88 van de wereld, verwijt Hewitt vriendjespolitiek bij het toekennen van wildcards voor de Australian Open. Tomic vindt dat Hewitt zou moeten worden vervangen als coach van de Australische tennissers.

,,Ik heb meerdere bedreigingen ontvangen van Tomic de laatste 18 maanden en ook ben ik gechanteerd. Ik heb hem al lang niet gesproken. Dat lijkt me logisch als je kijkt naar de ernst van de bedreigingen. Zolang ik captain ben van het Davis Cup-team speelt hij niet”, aldus de 37-jarige Hewitt.