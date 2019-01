Muguruza in ‘nachtpartij’ langs Konta

Garbiñe Muguruza staat in de derde ronde van de Australian Open. De Spaanse tennisster rekende in een partij die in de nacht werd gespeeld af met de Britse Johanna Konta: 6-4 6-7 (3) 7-5.

De wedstrijd begon na middernacht en was om 03.10 uur pas afgelopen. In de geschiedenis van de Australian Open kwam het nog niet eerder voor dat een partij zó laat van start ging. Muguruza en Konta konden pas laat de Margaret Court Arena in, omdat de partij tussen Alexander Zverev en Jeremy Chardy liefst een kleine vier uur in beslag nam.

Muguruza stuit in de derde ronde in Melbourne op de Zwitserse Timea Bacsinszky.